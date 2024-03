VIDÉO - "Cowboy Carter" : le grand retour de Beyoncé avec son nouvel album country

"Cowboy Carter", nouvel opus de la star mondiale Beyoncé, est sorti ce vendredi. Un tournant country qui rend hommage aux racines texanes de l'artiste. Il s'agit du 2e acte de sa trilogie "Renaissance".

La star planétaire est de retour. Beyoncé a dévoilé ce vendredi son nouvel opus, "Cowboy Carter", un album aux tonalités country, mais aussi dance, soul et hip hop, qui rend hommage aux racines texanes de l'artiste.

La référence à la country a fait grand bruit aux États-Unis, avant même la sortie de l'album. Ce genre musical est général associé, malgré ses origines afro-américaines, aux artistes blancs.

"Dépasser mes propres limites"

"Texas Hold 'Em", le premier single de l'album, est une collaboration avec Rhiannon Giddens, une artiste qui porte haut les racines afro-américaines de la country, au banjo comme à l'alto. Avec ce titre, Beyoncé est devenue fin février la première chanteuse noire à classer un tube en tête des palmarès de la country.

Elle reprend entre autres le classique "Jolene" de la star absolue de la country Dolly Parton ainsi que "Blackbiird" de Paul McCartney, une chanson des années 1960 sur neuf adolescents noirs devenus des icônes du mouvement des droits civiques en intégrant un lycée réservé aux élèves blancs, à l'ère de la ségrégation dans le sud des États-Unis.

Beyoncé avait déjà été la cible des conservateurs en 2016 après avoir chanté son tube country "Daddy Lessons", lors des récompenses de l'association de ce genre musical. "Les critiques qui m'ont visée quand j'ai mis le pied dans [la country] m'ont forcée à dépasser mes propres limites", a-t-elle commenté récemment sur Instagram. Ce nouvel album "est le résultat des défis que je me suis lancés et du temps que j'ai pris à tordre et à mélanger les genres pour cette œuvre".