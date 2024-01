Bonjour ! La Matinale TF1 - "Grands de ce monde", doit-on tout savoir sur leur santé ? L'info décalée du jour de Christophe Beaugrand

Aux dernières nouvelles, le roi Charles III est atteint d'une hypertrophie de la prostate. De ce fait, Buckingham a annoncé son hospitalisation pour la semaine prochaine. Doit-on tout savoir de l'état de santé de ceux qui nous gouvernent ?

Début d'année difficile pour la famille royale britannique. Le roi Charles III va subir la semaine prochaine une intervention pour une hypertrophie "bénigne" de la prostate, tandis que la princesse Kate a été hospitalisée pour au moins dix jours après une opération abdominale. Les deux informations ont été rendues publiques coup sur coup mercredi par les services de la monarchie britannique.

Avant ça, de nombreuses personnalités politiques ont caché ou minimisé leurs problèmes de santé.

"Bonjour ! La Matinale TF1", ce sont aussi 16 chroniqueurs, des talents maison et de nouveaux visages qui se relaient en plateau autour de Bruce Toussaint et présentent différentes chroniques sur la vie quotidienne, la culture, l’art de vivre, la santé et les grandes tendances.