VIDÉO - Selena Gomez, Nico Capone, Camille Cerf… Quand les stars sont victimes de grossophobie

Profitant de l’anonymat des réseaux sociaux, les internautes multiplient les attaques contre le physique des célébrités. Un phénomène décrypté par Karima Charni dans "Bonjour ! La Matinale" de TF1 ce mercredi 28 février.

Selena Gomez est de retour avec "Love On", une pop song entraînante dont elle a tourné le clip à Paris. Sauf que depuis samedi dernier, les réseaux sociaux ne parlent… que de son tour de taille. Venue assister à la cérémonie des SAG Awards, où elle était nommée pour son rôle dans la série "Only Murders in The Building", la chanteuse et comédienne américaine s’est présentée sur le tapis rouge dans une robe blanche de la maison Versace soulignant ses formes généreuses. Et visiblement ça ne plaît pas à certains internautes qui ont multiplié les commentaires acerbes et les blagues vaseuses…

Le phénomène n’est hélas pas nouveau puisqu’il touchait récemment Nico Capone, l’un des candidats de la nouvelle saison de "Danse avec les stars". Interrogée par "Bonjour ! La Matinale" de TF1, l'influenceuse santé Maddy's Healthy raconte les messages honteux qu’elle a reçu l’an dernier suite à sa prise de poids. "Sur toutes les vidéos, c’était : 't’es une grosse vache’, ‘t’es enceinte ?’, ‘t’accouches quand’. Sur les réseaux, les gens se disent que tout est possible parce qu’on ne voit pas leur tête", souligne-t-elle. "Parce que c’est virtuel."

Face à ces attaques bêtes et méchantes qui ne sont rien d’autre que du cyber-harcèlement, certaines célébrités préfèrent se taire. D’autres n'hésitent pas à répondre en musique comme la chanteuse Yseult avec son tube "Corps". Mais aussi par l’humour, comme l’ex-Miss France Camille Cerf, interpellée sur le réseau X lors de sa participation à un jeu télé. Sa réponse, c’est dans la vidéo en tête de cet article…