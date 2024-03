VIDÉO - "HLM Pussy" au cinéma : un film féministe qui questionne le mouvement #MeToo en banlieue

Le film "HLM Pussy" est la première réalisation gonflée de Nora El Hourch. Il raconte l'histoire de trois amies dont le quotidien va être bouleversé lorsque l'une d'elles va être agressée sexuellement. Le long-métrage est sorti mercredi.

Amina, Djeneba et Zineb, trois adolescentes inséparables, postent sur les réseaux sociaux une vidéo mettant en cause l’agresseur de l’une d’entre elles. Elles devront choisir entre sauver leur amitié ou céder face aux pressions. HLM Pussy est le premier long métrage de Nora El Hourch. Un film sur #MeToo en banlieue tourné vers la notion de consentement, de harcèlement et de sororité qui aborde avec nuance bien des questions. C'est à voir en salles depuis mercredi.

