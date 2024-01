VIDÉO - Indiana Jones, les Simpson, Mitterrand : flashback en 1989, année de naissance de Gabriel Attal

Le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, est né en 1989. L'occasion rêvée pour Karima Charni de faire un petit retour dans le passé pour nous rappeler ce qui faisait la Une en 1989.

Trente-quatre ans et déjà Premier ministre. Gabriel Attal a été nommé à Matignon, mardi 9 janvier, succédant ainsi à Elisabeth Borne. Né en 1989, il est le plus jeune chef du gouvernement de la Ve République. L'occasion pour Karima Charni de revenir sur les événements marquants de son année de naissance, entre naissances des Simpson et tube historique.

