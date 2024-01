Bonjour ! La Matinale TF1 - La chanson "We Are the World" fête ses 38 ans

Hymne humanitaire mondialement célèbre, "We Are the World" est sorti il y a 38 ans. C'est l'objet de la chronique du jour de Karima Charni dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Il y a 38 ans, sortait le titre "We Are the World" de USA for Africa, qui rassemblait plusieurs artistes iconiques, afin de lutter contre la famine en Éthiopie. Ce lundi 29 janvier, sort sur Netflix un documentaire qui porte sur la genèse cette chanson. C'est l'objet de la chronique du jour de Karima Charni dans "Bonjour ! La Matinale TF1", à voir dans la vidéo en tête de cet article, mais aussi sur TF1+.