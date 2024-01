Bonjour ! La Matinale TF1 - La "Cheu-Cheu synchro", la nouvelle danse phénomène

On revient sur le phénomène culturel de ce début d'année. C'est un peu de la musique, et un peu de danse. La "cheu-cheu synchro" est la version 2024 de "La Chenille" de 1977.

Elle est partout. La Cheu-Cheu synchro, une version 2.0 de La Chenille, a été inventée par Vincent Piguet, plus connu sous le nom de La Pig. À l'origine, la Cheu-Cheu est parti d'un sketch sur les spécialistes de la Chenille. Après le Covid, Vincent Piguet a décidé de rendre concret son sketch en faisant une chanson, devenue totalement virale, mais aussi en ouvrant une école, la Cheu-Cheu School Academy.

"Bonjour ! La Matinale TF1", ce sont aussi 16 chroniqueurs, des talents maison et de nouveaux visages qui se relaient en plateau autour de Bruce Toussaint et présentent différentes chroniques sur la vie quotidienne, la culture, l’art de vivre, la santé et les grandes tendances.

Ne ratez rien de l'actualité culture, média et divertissement avec Karima Charni dans Bonjour ! la Matinale TF1. Vous pouvez voir en direct ou revoir la chronique sur TF1 Info et en streaming sur TF1+.