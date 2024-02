Bonjour ! La Matinale TF1 - La culture du mignon, la Carte blanche de Monique Younès

La "cute culture" ou la culture du mignon a envahi nos rayons. La mignonnerie contemporaine nous vient du Japon, par l'intermédiaire des mangas, ces bandes dessinées où tous les héros sont adorables. C'est l'objet de la Carte blanche de Monique Younès dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

On l'appelle la "cute culture" : des figurines, des jouets ou même des personnages de bandes dessinées à l'allure mignonne et irrésistible. Elle est l'objet ce jeudi de la Carte blanche de Monique Younès dans "Bonjour ! La Matinale TF1". Vous pouvez voir en direct ou revoir la chronique sur TF1info et en streaming sur TF1+.