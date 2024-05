Le cinéma peut-il vraiment changer votre vision du monde ?

Un Français sur deux affirme que le cinéma change sa vision du monde. Alors que le film "Un p'tit truc en plus" cartonne en ce moment, les spectateurs se verraient changer de mentalité sur l'inclusion après l'avoir vu. Plus de détails avec Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le festival de Cannes venant de s’ouvrir, c’est l’occasion de se demander si le cinéma peut, ou non, changer notre vie ou du moins la vision que nous avons du monde ? La réponse est oui. Pour un Français sur deux, on peut devenir une nouvelle personne après avoir vu un film qui nous a particulièrement touché. Benjamin Muller nous explique tout dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Interstellar, Forrest Gump, La vie est belle…

Comme en témoigne le dernier film d’Artus, Un p’tit truc en plus, qui aborde avec bienveillance la question du handicap mental, la quasi-totalité des spectateurs reconnaîtront qu’il permet de s’ouvrir un peu plus à l’inclusion. Et ce ne sont pas les acteurs qui diront le contraire : "[Le film] va faire changer les gens et va les tirer vers le haut", affirme Arnaud Toupense, l’un des comédiens du long métrage. D’ailleurs, les spectateurs eux-mêmes ne lui donnent pas tort : "C’est vraiment touchant", témoigne une femme, encore en larmes, sortant de la salle de cinéma. "Bien sûr que ça fait changer le regard sur les personnes qui ont un 'P’tit truc en plus'. C’est tellement mieux de les voir comme ça", déclare une autre.

Évidemment, tous les films n’ont pas le même impact sur le public, mais nous avons sûrement tous un film ou une série qui nous a marqué plus que d’autres et qui nous a fait réfléchir sur nos actions passées, notre sens des priorités, voire notre vie. Après vous avoir posé la question, à savoir "Quel est le film qui a changé votre vision du monde", quatre réponses en sont ressorties : Interstellar, La vie est belle, Forrest Gump et La liste de Schindler.

Faire de leur art une arme

Le réalisateur grec Costa-Gavras a un jour assuré que "tous les films sont politiques", dans le sens où ils laissent une trace dans l’Histoire et font parfois bouger les lignes. Certains de ses confrères ont d’ailleurs un seul objectif lors de la réalisation de leur film : faire de leur art une arme. C’est le cas notamment de Vanessa Filho avec son film Le consentement qui raconte une histoire d’emprise entre un écrivain quinquagénaire et une jeune fille âgée de 13 ans. Il s’agit d’un film difficile à regarder pour certains et qui a eu l’effet d’une bombe sur la jeunesse. Une victoire pour la réalisatrice.

Pour résumer, un film peut nous faire réfléchir, nous émouvoir, nous faire peur, nous énerver, nous angoisser et nous changer. C’est sans doute la raison pour laquelle les Français passent tant de temps devant des films : 239 heures par an en moyenne.