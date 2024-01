VIDÉO - Le petit mot indispensable du quotidien : pourquoi dit-on "bonjour" ?

Tous les jours, retrouvez la carte blanche de Monique Younès dans "Bonjour ! La Matinale TF1". Ce lundi 8 janvier, à l’occasion du lancement de cette toute nouvelle émission et pour sa toute première chronique, notre experte s’intéresse à un petit mot que l'on utilise au quotidien.

On l'utilise tous les jours, à la maison, au travail, entre amis : mais pourquoi dit-on "bonjour" ? Au Moyen Âge, on souhaitait plutôt d'emblée l'expression "bonne journée". Avant de se dire plus tard qu'une clarification était peut-être nécessaire pour distinguer le fait de se saluer lorsque l'on se rencontre, et "bonne journée" au moment de se quitter.

La suite de cette chronique est à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.