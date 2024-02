VIDÉO - Les châteaux, stars des tournages !

C'est un phénomène qui allie les arts et le patrimoine. Les plus prestigieux châteaux de l'Hexagone sont loués pour les tournages des films, des séries, et même des clips.

Films, séries, clips et même émissions de télévision... Quoi de mieux pour tourner qu'un vrai château. C'est le cas de Les Trois Mousquetaires : Milady actuellement au cinéma, tourné dans le château de Fontainebleau. On se souvient également du Marie-Antoinette de Sofia Coppola qui avait été tourné à Versailles il y a 18 ans : pas moins de 220 films ont été tournés dans ce lieu. Quant au château de Chambord, il casse les codes. Son apparition dans un clip de Slimane et Vitaa a recueilli des millions de vues et David Guetta y jouera le 29 juin prochain.

Ne ratez rien de l'actualité culture, média et divertissement avec Julien Arnaud dans Bonjour ! La Matinale TF1. Vous pouvez voir en direct ou revoir la chronique sur TF1 Info et en streaming sur TF1+.