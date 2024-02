Les écrivaines, les nouvelles stars du livre

Trois femmes ont trusté en 2023 le podium des meilleures ventes de livre. Elles ont toutes les trois un parcours particulièrement atypique. Il s'agit de Mélissa Da Costa, Virginie Grimaldi et Maud Ankaoua.

En 2023, le podium des meilleures ventes de livres est trusté par trois femmes, une première. Il s'agit de Maud Ankaou avec Plus jamais sans moi (720.000), Virginie Grimaldi avec Une Belle vie (1 million) et Mélissa Da Costa avec Les femmes du bout du monde (1,1 million). Leur point commun, c'est l'accessibilité de l'œuvre. Il y a de l'authenticité dans leur histoire, de l'empathie et une quête du bonheur. Le lecteur peut facilement s'identifier aux personnages et aux personnes qu'elles y décrivent.

