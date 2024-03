Littérature, cinéma : la curieuse fascination du grand public pour... les méchants

Sommes-nous tous gentils, ou maitrisons-nous notre méchanceté ? Les personnages vraiment "méchants", eux, n'ont pas appris à le faire : ils ne sont pas nés méchants, ils le sont devenus. Un comportement souvent très lié à l'histoire de la personne.

Ils fascinent, questionnent et sont des piliers de toutes les histoires pour petits et grands. Mais pourquoi les méchants intriguent-ils autant ?