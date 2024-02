Miss Allemagne 2024 : l'élection d'Apameh Schönauer déchaine les passions

La Miss Allemagne Apameh Schönauer, âgée de 39 ans, vient d'être élue. On ne parle que d'elle en ce moment. Le comité allemand de l'élection a modifié ses règles sur la limite d'âge pour que toutes les femmes puissent être représentées.

Elle a remporté le titre samedi 24 février, à l’Europa-Park de Rust (Bade-Wurtemberg), au terme d’un concours qui a généré quelque 15 000 candidatures : la Berlinoise Apameh Schönauer est miss Allemagne 2024. D’origine iranienne, cette Miss de 39 ans ne correspond pas aux clichés des reines de concours de beauté et suscite autant de commentaires élogieux que haineux. Retrouvez son portrait coup de cœur dans le sujet de Christophe Beaugrand en tête de cet article.

"Bonjour ! La Matinale TF1", ce sont 16 chroniqueurs, des talents maison et de nouveaux visages qui se relaient en plateau autour de Bruce Toussaint et présentent différentes chroniques sur la vie quotidienne, la culture, l’art de vivre, la santé et les grandes tendances : Garance Pardigon, Karima Charni, Christophe Beaugrand, Hélène Mannarino, Jean-Marie Bagayoko, Laurent Mariotte, Anaïs Grangerac, Adrien Gindre, Maud Descamps, Benjamin Muller, Ange Noiret, Vincent Valinducq, Monique Younès, Stefan Etcheverry, Julien Arnaud et Julie Tomeï.