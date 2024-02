VIDÉO - Mylène Farmer sort un remix de "Désenchantée" avec un DJ français

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Mylène Farmer et le DJ français Feder ont publié le fruit d'une collaboration. Il s'agit d'un remix de "Désenchantée". Karima Charni vous en dit plus dans "Bonjour ! la Matinale TF1", et vous fait découvrir un extrait.

Elle est l'icône de toute une génération. Dans la nuit de jeudi 22 à vendredi 23 février, à minuit, Mylène Farmer a publié un remix de son tube "Désenchantée", en collaboration le célèbre DJ français Feder. Karima Charni explique dans "Bonjour ! la Matinale TF1" que l'artiste féminine de 62 ans a réenregistré les voix du titre.

"Désenchantée" est le plus grand succès de la carrière de Mylène Farmer : 1,3 million de singles vendus. La chanson était restée neuf semaines en tête des ventes lors de sa sortie, en mars 1991.

