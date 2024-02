La comédienne Valérie Bonneton a critiqué le nord du pays dans une interview il y a quelques jours au micro de "50 Minutes Inside". L'occasion de s'interroger : peut-on critiquer sa région natale ?

C'était il y a quelques jours, dans une interview au micro de "50 Minutes Inside" : la comédienne Valérie Bonneton a critiqué sa région natale, le Nord. "J’avais pas du tout envie de rester dans le Nord, c’est sûr, parce qu’il n’y a rien là-bas, c’est triste", a-t-elle notamment déclaré. Christophe Beaugrand s'interroge donc : a-t-on le droit de critiquer sa terre natale ?

