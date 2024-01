VIDEO - "Le Consentement", "Murder On The Dancefloor"… Quand TikTok booste la culture

Le réseau social populaire chez la Gen Z a donné de sérieux coups de fouets à des créations plus ou moins récentes. Un phénomène qui touche aussi bien la musique que le cinéma. C’est l’objet de la chronique de Karima Charni dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Il suffit parfois de peu pour relancer la machine. Demandez donc à Kate Bush, dont le titre "Running Up That Hill” a été remis au gout du jour grâce à Stranger Things. Le tube sorti en 1985 est devenu la chanson la plus écoutée de 2022, faisant dire à son interprète que « le monde est devenu fou ». La faute à TikTok, où la jeune génération s’est emparé de la chanson pour rejouer la scène de la série sur des vidéos toujours plus virales.

Le même phénomène se produit depuis le mois décembre sur un autre tube, des années 2000 cette fois. La Britannique Sophie Ellis-Bextor en fait l’expérience depuis l’arrivée sur Prime Video du film Saltburn, qui se referme au rythme de "Murder On The Dancefloor". Une séquence que les jeunes internautes s’amusent à reproduire, quelques semaines après avoir boosté les entrées du film Le Consentement porté par Jean-Paul Rouve.