VIDÉO - Reese Witherspoon, Dua Lipa... Leurs conseils de lecture cachent un sacré business !

Natalie Portman et Sarah Jessica Parker ont un point commun : elles partagent avec leur public leurs derniers coups de cœur littéraires. Les clubs de lecture animés par des stars fleurissent sur les réseaux sociaux.

De plus en plus de personnalités partagent des conseils de lecture, et Dua Lipa a même créé une plateforme de conseil avec des interviews d'auteurs et des podcasts. Mais derrière ces recommandations, il y a un vrai business. La star de la TV américaine Oprah Winfrey a ainsi créé son book club en 1996, ce qui lui a permis d'être très influente dans le monde de l'édition et de le décliner en émission de télévision. Reese Witherspoon, elle, utilise son book club pour consulter ses membres afin de bloquer des droits d'adaptation de livres en films ou en séries.

