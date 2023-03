VIDÉO - "Bonne conduite" : Laure Calamy, tueuse en série à mi-temps

Dans le film "Bonne conduite", la comédienne se transforme en "serial killeuse". "Au départ, j'avais très peur, mais je suis très contente. Je trouve qu'il explore un endroit de la comédie que j'ai l'impression de peu voir dans le cinéma français", explique l'actrice dans la vidéo en tête de l'article. Ce long-métrage est un mélange de film policier, et de comédie grinçante.

Pour le projet, Laure Calamy a rejoint un duo d'acteurs connus pour leur humour décalé : le Palmashow, chargé de jouer les enquêteurs et d'interroger la psychopathe. "C'est difficile de ne pas être séduit par Laure Calamy en psychopathe. Sur le plateau, on discute avec elle, on rigole. Puis au bout d'un moment, il y a le 'Silence, moteur, action', et là, on voit que les yeux vrillent complètement. Et elle est complétement dans le rôle. C'est très impressionnant", affirme au micro de TF1 l'acteur Grégoire Ludig.