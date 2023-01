VIDÉO – Brad Pitt au 20H de TF1 : "Bien sûr que je vais devenir un has-been !"

Il est omniprésent sur nos écrans depuis plus de trente ans. Dans Babylon, le nouveau film de Damien Chazelle en salles mercredi prochain, Brad Pitt incarne Jack Conrad, une star du cinéma muet sur le déclin, dans le Hollywood des années 1920. L’acteur qui fêtera cette année ses 60 ans a-t-il lui aussi peur que tout s’arrête ?

"Bien sûr que je vais devenir un has-been", a-t-il avoué à Anne-Claire Coudray, ce dimanche soir sur le plateau du 20H de TF1. "Et ça a déjà commencé. Chaque jour, on meurt un petit peu. On se rapproche de la fin, mais ça me va. Ce que ce film m’a fait réaliser, c’est qu’il y a eu beaucoup d’acteurs de talent avant nous. Et il y en aura tellement après nous."