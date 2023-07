Les images de "la gifle" du garde du corps de Victor Wembanyama à Britney Spears dévoilées

Sur la vidéo diffusée par le site people américain TMZ, qui a révélé l'information, on aperçoit Britney Spears s'avancer vers le nouveau joueur des San Antonio Spurs, et être percutée au visage par le bras d'un homme, dos à la star de la pop. Elle est alors stoppée dans son élan, avant d'être accompagnée sur le côté. Des insultes sont également audibles.

Plus tôt dans la semaine, elle avait expliqué avoir "tapé sur l'épaule" de Victor Wembanyama, qu'elle souhaitait "féliciter pour son succès", avant d'être giflée par un membre de sa sécurité. Le coup "m'a presque fait tomber et m'a arraché mes lunettes", s'était-elle indignée, en réclamant des excuses de la part de l'équipe et du joueur.