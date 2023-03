Atteint de démence, Bruce Willis fête ses 68 ans dans une vidéo bouleversante

Sur ces images touchantes, on peut notamment reconnaître sa deuxième épouse, l’ex-mannequin Emma Heming, et leurs deux filles, Mabel et Evelyn. Mais aussi Rumer, la fille aînée issue de son précédent mariage avec Demi Moore, qui attend son premier enfant avec le chanteur Derek Richard Thomas.

Roi du box-office pendant plus de vingt ans, Bruce Willis souffre de démence fronto-temporale (DFT), une maladie neurodégénérative apparentée à la maladie d'Alzheimer qui entraîne des troubles de la mémoire, des changements de comportement, ou encore des difficultés à parler ou à se mouvoir. Elle est irréversible.