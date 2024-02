VIDÉO - Bruyants, polluants, mais populaires : les "Monster Trucks" débarquent en France

Le spectacle étonnant, voire déroutant des Monster Trucks était à Paris il y a quelques jours. C'est une compétition où tout est démesure... y compris la consommation de carburant.

Tellement gros, plus de 5 tonnes, tellement haut, plus de 3 mètres, tellement bruyants, en moyenne 100 décibels. Dans leur tournée en Europe, les "Monster" Trucks sont passés pour la première fois par la France. Depuis cinquante ans, les Américains ont transformé ces anciens engins de chantier en voitures de course. Et le plus ancien d'entre eux, surnommé "Big Foot", est aujourd'hui piloté par une femme, comme on le voit dans le reportage du 20H en tête de cet article.

Consommation démesurée

Ils font près de cent spectacles par an, les organisateurs doivent s'adapter. Et pour les pilotes, il n'y a aucun complexe pour énumérer les chiffres de la consommation record de leurs engins. Une pollution maximale, qui pose quand même des problèmes éthiques à certains parents venus sur l'insistance des enfants, comme ils le confient au micro de TF1.

Des Monster Trucks électriques sont en cours de développement. Seront-ils les jouets des enfants de demain ? En attendant, les modèles réduits se sont vendus par centaines à Paris. De 50 à 100 euros la place, mais encore plus que le cadeau ou l'orthographe, Sacha, un jeune fan retiendra : "Ils font des cascades, et j'adore les accidents". Concours de hauteur, concours de vitesse, les "camions monstres" ont impressionné près de 50.000 Français à Paris et à Lyon.