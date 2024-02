"C'est un film qui parle du passage à l’âge adulte" : Timothée Chalamet revient en force dans "Dune 2"

Adaptation réussie du roman culte de science-fiction, "Dune 2" arrive sur nos écrans ce mercredi 28 février. Timothée Chalamet reprend son rôle de Paul Atréides aux côtés de Javier Bardem, Zendaya ou Austin Butler. "Il doit traverser des épreuves pour grandir", nous a confié le comédien de 28 ans de passage à Paris.

Chacune de ses apparitions déchaîne les passions. À 28 ans à peine, Timothée Chalamet est devenu une véritable star à Hollywood. Le comédien franco-américain se glisse à nouveau dans la peau de Paul Atréides, le héros de Dune, l'adaptation du roman culte de science-fiction de Frank Herbert.

Un personnage attachant et promis à un grand destin que l'on retrouvera ce mercredi dans le second volet cinématographique, toujours réalisé par Denis Villeneuve. "C’est l’histoire d’un garçon qui vit son premier amour, ses premières fois, ses premières tragédies. C'est un film qui parle du passage à l’adulte. Paul doit traverser des épreuves pour grandir, même s'il devient adulte dans des circonstances inimaginables que peu de gens connaissent", nous a confié Timothée Chalamet de passage à Paris aux côtés de Zendaya et Austin Butler.

A 23 ans, il est nommé à l'Oscar du meilleur acteur

Un personnage auquel le compagnon de Kylie Jenner peut s'identifier, lui qui a grandi sous l'œil des caméras. Après avoir commencé sa carrière à l'âge de 13 ans, il est révélé au grand public en 2017 avec le film Call Me by Your Name. Il y joue le rôle d'un adolescent de 17 ans qui découvre ses premiers émois sexuels avec un doctorant américain venu passer l'été dans sa famille. Une bouleversante histoire d'amour homosexuelle qui lui vaut une nomination pour l'Oscar du meilleur acteur à seulement 23 ans.

Il joue ensuite dans Un jour de pluie à New York, la comédie romantique de Woody Allen puis incarne le fils toxicomane de Steve Carell dans le drame My Beautiful Boy. On le voit également dans la nouvelle adaptation des Quatre Filles du Docteur March de Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie, et The French Dispatch, le film choral de Wes Anderson.

Il entre définitivement dans la cour des grands avec Dune, une superproduction dotée d'un budget de 165 millions de dollars dont il est la tête d'affiche. Énorme succès, le film a réuni plus de 3 millions de téléspectateurs en salles en France. Après un passage dans l'univers féérique de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl avec Wonka, il revient en force avec le très attendu deuxième volet de Dune.