VIDÉO - Cabaret : la belle histoire de l'instituteur devenu chanteur

Sur la scène de l'un des plus grands cabarets de l'Hexagone, Yoan vit le rêve de sa vie. Il y a un an encore, il était professeur des écoles. Mais il a tout changé, délaissant élèves, collègues, horaires et habitudes. Il ne corrige plus de copies, mais assure deux shows quotidiens au Royal Palace. Dans la salle, les spectateurs lui donnent 20 sur 20, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article.