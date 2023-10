Camélia Jordana : mon caractère

Elle est une voix, parfois un porte-voix un peu malgré elle. Indéniable talent et fort tempérament, Camélia Jordana n'a pas peur d'être clivante. Qu'est-ce qui plaît le plus chez elle, son engagement, sa douceur, son aplomb ? Armée d'un sourire franc et d'un regard rieur, elle en désarme beaucoup par son sens de la répartie. Quand on lui demande d'où lui vient ce fort tempérament, si elle l'a hérité de son père ou de sa mère, elle répond : “un peu des deux".