Camille Cottin : de son enfance à Hollywood

Elle incarne tellement bien ses rôles que ceux qui ont découvert Camille Cottin dans la série à sketchs "Connasse" il y a dix ans ou plus récemment, dont 10% pourraient croire qu'elle est abrupte, insolente ou capricieuse. Pourtant, c'est tout l'inverse, car c'est une femme délicate, au charme doux mais indéniable qui fait craquer les Américains, et pas les moindres. Dans le New York Times, ils louent son identité, une voix un brin cassée, un regard perçant, une beauté saillante et pas banale.