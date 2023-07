Camping : des vacances comme à la télé

La voiturette qui se balade dans les allers, au gré des aventures, l'entrée du camping et les costumes bleu des employés, sont devenus célèbres. Mais ce qui était décor de fiction est aujourd'hui bien réel. Un camping et 74 autres ont repris les codes de la série. Une franchise pour vendre aux estivants l'illusion d'être en vacances dans le camping qu'ils voient à la télévision. Même tenue bleu pour les employés, même arche à l'entrée, et même voiturette blanche.