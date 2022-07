Festival des Vieilles Charrues : ce qui est prévu pour faire face aux fortes chaleurs

Heureusement, ces chaleurs étaient annoncées depuis plusieurs jours. Le directeur du festival a donc pu s’organiser. "On a aussi 150 secouristes et puis du personnel de l’hôpital de campagne. On a également travaillé avec les pompiers au cas où il y a de trop fortes températures", explique-t-il. Cette année sera la plus chaude de l’histoire du festival, qui fête d’ailleurs son trentième anniversaire. Ouverture des portes ce jeudi avec entre autres Clara Luciani et Stromae.