VIDÉO - Cannes 2022 : on a rencontré Austin Butler, tellement mieux qu’un sosie d’Elvis Presley

Lorsqu’on lui fait remarquer qu’il a la même voix grave que le King au naturel, Austin Butler raconte cette anecdote amusante : "Un jour, je fredonnais une chanson de Noël d’Elvis et un copain m’a dit que je devrais le jouer dans un film Ça m’a fait marrer et quelque temps plus tard, le même copain me redit la même chose. Deux jours après, Baz Luhrmann m’appelle pour me proposer une audition. Comme si les planètes s’étaient alignées."

Acteur depuis l’âge de 14 ans, ce Californien aux yeux bleus s’est d’abord illustré dans de nombreuses séries télé - Hannah Montana, The Carrie Diaries, Les Chroniques de Shannara - avant son premier grand rôle au cinéma en 2019 dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino où il jouait l’un des sbires du gourou Charles Manson.