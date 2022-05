CAnneS'TELMAUROU, l’autre festival du cinéma

Dans la cabine, Joëlle Bensoussan diffuse le film. Cette retraitée est devenue projectionniste. "On crée du bonheur à tout le monde et c'est toujours agréable de pouvoir voir des films assez souvent toute la semaine", confie-t-elle. Après cette belle soirée, six bénévoles auront la chance de se rendre à Cannes pour vivre le festival comme des stars.