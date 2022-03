Catherine Deneuve chante sur scène pour la première fois

Le duo a ensuite repris Dieu est un fumeur de havanes, le titre que Serge Gainsbourg avait écrit en 1980 pour la bande originale de Je vous aime, film de Claude Berri. Si Catherine Deneuve a chanté au cinéma, elle a souvent été doublée comme dans Les Demoiselles de Rochefort, Peau d'Ane et Les Parapluies de Cherbourg. En revanche, on peut entendre sa voix dans Dancer in the dark, de Lars Von Trier et Huit femmes de François Ozon.