VIDÉO - Kate Middleton atteinte d'un cancer : "Ces deux derniers mois ont été particulièrement difficiles"

Absente de la scène médiatique depuis Noël, la princesse de Galles a annoncé ce vendredi 22 mars avoir entamé une chimiothérapie pour traiter un cancer. Dans une poignante vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, elle a eu une pensée pour ceux qui, comme elle, luttent contre la maladie. Découvrez l'intégralité de son texte.

Elle a mis un terme aux rumeurs de la plus triste des manières. Cible de théories complotistes depuis son opération en janvier, Kate Middleton a enregistré une vidéo pour annoncer qu'elle souffrait d'un cancer. L'épouse du prince William, âgée de 42 ans, précise avoir débuté une chimiothérapie sur avis de ses médecins. Nous avons traduit l'intégralité de sa prise de parole, partagée sur les réseaux sociaux officiels de la princesse de Galles.

La découverte du cancer

"Je voulais profiter de cette opportunité pour vous remercier personnellement pour tous les merveilleux messages de soutien et pour votre compréhension pendant ma convalescence après mon opération. Ces deux derniers mois ont été particulièrement difficiles pour toute notre famille mais j’ai eu une équipe médicale fantastique qui a pris grand soin de moi. J’en suis très reconnaissante.

En janvier, j’ai subi une opération majeure de l’abdomen à Londres et à l’époque, on pensait que ma condition n’était pas cancéreuse. L'opération s'est soldée par un succès mais des tests effectués dans la foulée ont trouvé des cellules cancéreuses. Mon équipe médicale a préconisé que je suive une chimiothérapie préventive et je suis désormais au début de ce traitement."

L'annonce à sa famille

"Cela est évidemment un grand choc. William et moi avons fait tout ce que nous pouvons pour faire face et gérer ça en privé pour le bien de notre jeune famille. Comme vous pouvez l’imaginer, cela a pris du temps. Cela a pris du temps de me remettre d’une opération majeure pour pouvoir commencer mon traitement. Mais plus important encore, cela a pris du temps pour tout expliquer à George, Charlotte et Louis d’une manière appropriée pour eux et pour les rassurer que j’irai bien.

Comme je leur ai dit, je vais bien et je deviens plus forte chaque jour en me concentrant sur les choses qui m’aideront à guérir dans mon esprit et mon corps. Avoir William près de moi est une grande source de réconfort et d’apaisement. Tout comme l’amour, le soutien et la gentillesse dont tant d’entre vous ont fait preuve. Ça représente tellement pour nous deux. Nous espérons que vous comprendrez qu’en tant que famille, nous avons maintenant besoin de temps, d’espace et d’intimité pendant que je termine mon traitement."

"Mon travail m’a toujours apportée un profond sentiment de joie et j’ai hâte d’être de retour quand je le pourrai. Mais pour l’instant, je dois me concentrer à guérir pleinement. En cette période, je pense également à tous ceux dont les vies ont été affectées par le cancer. Pour tous ceux qui font face à cette maladie, peu importe sa forme, s’il vous plaît ne perdez pas la foi ni l’espoir. Vous n’êtes pas seuls".