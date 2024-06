La chanteuse québécoise est l'invitée exceptionnelle d'Anne-Claire Coudray dans le JT de 20H ce dimanche 16 juin. À l'occasion de la sortie du documentaire "Je suis : Céline Dion", la star se livre sur sa maladie, le syndrome de l'homme raide. TF1 a diffusé ce samedi un extrait de cet entretien.

À l’occasion de la sortie mondiale du documentaire Je suis : Céline Dion le 25 juin sur Prime Vidéo, Céline Dion est l'invitée exceptionnelle du JT de 20H ce dimanche 16 juin. Anne-Claire Coudray a rencontré la chanteuse à Las Vegas, sa ville d’adoption, pour un entretien à cœur ouvert sur sa maladie, le syndrome de l'homme raide, qui l’a contrainte à s'éloigner de la scène. "Je n'avais pas d'autre choix que de quitter la scène parce que mes cordes vocales ont toujours mené le grand bal", déclare Céline Dion dans cet entretien. "Je n’ai pas eu le choix, la maladie a pris le contrôle sur mes cordes vocales et sur tout mon corps, de la tête au pied", indique la chanteuse. "Je me suis dit : je ne veux pas que mes enfants aient peur. Je ne peux plus supporter cette douleur de mensonges", confie Céline Dion, qui explique également avoir "peur pour sa vie, pour ses enfants".

La chanteuse revient sur son parcours compliqué et tous les défis qu'elle a dû surmonter face à cette maladie auto-immune qui provoque des raideurs musculaires dans le torse, les bras et les jambes, et peut déclencher de graves spasmes. S'il n'existe pas de remède, un traitement peut aider à contrôler les symptômes.

"C'est comme si quelqu'un vous étranglait", confiait Céline Dion dans une interview accordée à la chaîne américaine NBC ce mardi. Contrainte d'annuler une série de spectacles prévus pour 2023 et 2024, la chanteuse, qui a fait une apparition surprise en début d'année aux Grammy Awards pour remettre le prix de l'album de l'année à Taylor Swift, a expliqué qu'elle était déterminée à remonter sur scène même s'il "faut ramper".