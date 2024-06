La chanteuse québécoise sera l'invitée exceptionnelle d'Anne-Claire Coudray dans le JT de 20H ce dimanche 16 juin. À l’occasion de la sortie du documentaire "Je suis : Céline Dion", la star va se livrer sur sa maladie, le syndrome de l'homme raide. Une maladie auto-immune qui l’a contrainte à s'éloigner de la scène ces dernières années.

À l’occasion de la sortie mondiale du documentaire Je suis : Céline Dion le 25 juin sur Prime Vidéo, Céline Dion sera l'invitée exceptionnelle du JT de 20H ce dimanche 16 juin. Anne-Claire Coudray a rencontré la chanteuse à Las Vegas, sa ville d’adoption, pour un entretien à cœur ouvert sur sa maladie, le syndrome de l'homme raide, qui l’a contrainte à s'éloigner de la scène.

La chanteuse va revenir sur son parcours compliqué et tous les défis qu'elle a dû surmonter face à cette maladie auto-immune qui provoque des raideurs musculaires dans le torse, les bras et les jambes, et peut déclencher de graves spasmes. S'il n'existe pas de remède, un traitement peut aider à contrôler les symptômes.

"C'est comme si quelqu'un vous étranglait", a confié Céline Dion dans une interview accordée à la chaîne américaine NBC ce mardi. Contrainte d'annuler une série de spectacles prévus pour 2023 et 2024, la chanteuse, qui a fait une apparition surprise en début d'année aux Grammy Awards pour remettre le prix de l'album de l'année à Taylor Swift, a expliqué qu'elle était déterminée à remonter sur scène même s'il "faut ramper".