VIDÉO - Ces animaux devenus millionnaires grâce aux réseaux sociaux

Votre animal de compagnie peut vous rapporter beaucoup d’argent. Grâce aux réseaux sociaux, certains animaux sont devenus millionnaires. Parmi eux par exemple, Olivia Benson, la chatte de Taylor Swift qui a généré 97 millions de dollars.

Cette boule de poils, que vous voyez dans la vidéo en tête de cet article, fait partie des fortunes mondiales. Son nom ? Olivia Benson. Une femelle Scottish qui appartient à la chanteuse Taylor Swift. Comme toute influenceuse qui se respecte, Olivia a fait de la pub pour des chaussures, prends la pause sur Instagram et apparaît même dans les clips de sa milliardaire de maîtresse.

Nala, la chatte qui vaut 100 millions de dollars

Avec un patrimoine de 97 millions de dollars, elle arrive à la deuxième place des animaux les plus fortunés au monde, juste derrière Nala, une chatte californienne qui vaut 100 millions de dollars. Suivie par plus de 5 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, elle a des T-shirts et des mugs à son effigie, sans oublier sa propre marque de pâté pour chat.

Les chiens aussi font carrière sur le Net comme Doug the Pug qui peut s’en orgueil de 18 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.

D'autres ont la chance d'avoir des maîtres très généreux comme Choupette, la chatte du défunt couturier Karl Lagerfeld qui a laissé 13 millions de dollars pour que la demoiselle continue à voyager en jet privé, ce qui fait d’elle, la sixième du classement des fortunes à quatre pattes.

La présentatrice américaine Oprah Winfrey a, elle aussi, décidé de léguer 30 millions de dollars à chacun de ses chiens sur son testament.