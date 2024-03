"Ceux qu'on était" : découvrez le clip de Pierre Garnier, le gagnant de la "Star Academy"

Le dernier vainqueur de la "Star Academy" a dévoilé le clip de son tube "Ceux qu'on était" tourné en Espagne. Un titre certifié single d'or, correspondant à 15 millions d’écoutes, début mars. Retrouvez les replays de la "Star Academy" sur TF1+.

Ses fans l'attendaient avec impatience. Pierre Garnier a dévoilé ce vendredi le clip de son titre Ceux qu'on était sur YouTube. "Je suis tellement heureux de vous partager les belles images que l’on a tournées en Espagne avec mon équipe. Encore merci pour tout le soutien que vous apportez à cette chanson", a réagi le gagnant de la "Star Academy" sur son compte Instagram.

Après avoir cumulé des millions d'écoutes sur les plateformes, la chanson composée par le jeune artiste de 22 ans poursuit son irrésistible ascension. À peine sorti du château, Pierre Garnier avait filé en studio pour enregistrer ce titre écrit quelques semaines seulement avant de commencer l'aventure sur TF1.

"Au départ, on travaillait à plusieurs avec des copains, on avait du mal à avancer et on s’est posé pour réfléchir à un sujet qui nous parlait : les histoires d’amour qui se terminent mal !", nous avait confié Pierre au lendemain de son sacre. Très apprécié par les fans de la "Star Ac'," le titre a bénéficié d'un joli coup de pouce de la part de Dadju. Alors qu'il devait chanter avec le candidat, le chanteur n'avait pas hésité à interrompre son duo avec Pierre pour lui demander d’interpréter la chanson devenue un tube viral avant même la fin de l’émission.

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, le titre a même été certifié single d'or, correspondant à 15 millions d’écoutes, début mars. Un succès fou que Pierre savoure alors qu'il est actuellement en tournée avec ses camarades Héléna – qui vient, elle aussi, de dévoiler le clip de son single intitulé "Aimée pour de vrai" – Lénie, Candice, Julien, Axel et Djebril. Leur marathon musical qui a débuté au Zénith d’Amiens le 9 mars se terminera le 6 juillet à Douai. Ils feront également un passage par une salle mythique : l’Accor Arena, ex-Bercy, le 8 juin prochain.