"All I Want For Christmas is You" : 5 anecdotes sur LE tube de Noël de Mariah Carey

Si ce tube est un carton et n’est pas près de quitter les charts, c’est bien grâce à une stratégie promotionnelle bien huilée. Chaque année, la chanteuse dévoile une vidéo promotionnelle sur son compte Twitter, juste après Halloween, pour inciter le plus tôt possible ses fans à écouter sa chanson de Noël au message universel ("Tout ce que je veux pour Noël c'est toi"). Il est difficile d’évaluer les bénéfices engendrés par cette chanson en tenant compte de la place du streaming et des royalties. Néanmoins, The Economist avait calculé en 2018 que la somme dégagée par la vente de titres, les droits de reprises, de diffusion radio, télévision et concert équivalait depuis la sortie de la chanson à environ 2,5 millions de dollars par an. Mais c'est sans doute plus depuis : l'engouement est loin de s'être tari, et en 2019 notamment, la chanteuse aurait gagné plus de 10 millions de dollars en l'entonnant dans une publicité pour des chips.