Quand le roi Charles III sera-t-il couronné ?

Ce qui est certain c'est que la cérémonie aura lieu à l'abbaye de Westminster à Londres et sera dirigée par l'archevêque de Canterbury, première personnalité religieuse de l’Église anglicane et son deuxième chef après le monarque britannique. Il présente d'abord le nouveau souverain à l'auditoire, qui l'acclame. Le souverain prononce ensuite le serment du couronnement (Coronation Oath Act), rédigé en 1688 : il s'engage solennellement à gouverner son peuple selon les lois adoptées au Parlement, à faire appliquer la loi et la justice "avec clémence", et à "faire tout son possible" pour préserver l’Église anglicane et la religion protestante.