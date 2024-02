VIDÉO - "Courageux" : les Anglais s'inquiètent pour la santé de Charles III... et le félicitent pour sa transparence

Une information fait la Une de toute la presse britannique, et tout le monde en parle. Le roi Charles III est atteint d'un cancer. C'est la première fois que la famille royale est aussi transparente sur la santé de Sa Majesté.

Le roi Charles III se réveille dans son palais de Buckingham, après un premier traitement pour son cancer ce lundi. Sous ses fenêtres, les chaînes de télévision du monde entier commentent la nouvelle. Une surprise, un choc pour tout le pays. Même s'ils ne savent pas de quel cancer souffre le roi, les Anglais lui témoignent leur soutien : "C'est vraiment terrible, surtout aussi peu de temps après la mort de la Reine", témoigne une passante attristée dans la vidéo de TF1 ci-dessus.

En matière de santé, de coutume, le silence était de mise pour la famille royale. Charles rompt avec cette tradition. Certains y voient "un signe de l'époque" : "C'est bien que le Roi soit plus transparent", assure un Anglais à TF1. "Avec la Reine, on ne savait jamais ce qui se passait", ajoute une Anglaise. "On pensait juste qu'elle vieillissait et c'est très inhabituel. C'est louable et courageux", poursuit-elle.

La famille royale va "mettre les tensions de côté", selon un Anglais

"Le choc du cancer du roi", c'est le titre du Daily Mirror. Un autre tabloïd, le Daily Mail, nous apprend que ce cancer a été diagnostiqué tôt. Tous les journaux de ce mardi titrent sur la maladie du roi, même les plus sérieux. Cette médiatisation ne surprend pas les Anglais venus acheter leurs journaux. "Il y a toujours énormément d'intérêt pour la monarchie, quoi que les gens disent", déclare l'un d'eux devant un kiosque.

Ce dimanche, le roi était à la messe, visiblement en forme. Il était sorti de l'hôpital il y a quelques jours, après un examen de la prostate. C'est là que son cancer a été diagnostiqué, même s'il ne s'agit pas d'un cancer de la prostate. Il a appelé ses deux fils, dont Harry. Ce dernier a fait le trajet depuis les États-Unis pour rejoindre Londres ce jour. "Ils vont mettre les tensions de côté, ils veulent simplement être ensemble", pense un autre Anglais interrogé par notre équipe sur place.