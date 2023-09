VIDÉO - À Saint-Denis, la reine Camilla et Brigitte Macron s'offrent une partie de ping-pong

C'est une séquence à laquelle on ne s'attendait pas. Ce midi, lors de leur passage à Saint-Denis, la reine Camilla et Brigitte Macron se sont lancées dans une partie de ping-pong sous l'œil amusé des d'élèves de plusieurs écoles de la ville. En visite d'État depuis mercredi, la reine d'Angleterre s'est montrée très détendue et complice avec la première dame française.

Alors que Charles III donnait un discours solennel au Sénat, les deux femmes s'étaient retrouvées à la Bibliothèque nationale de France, à Paris, pour lancer un prix littéraire franco-britannique. Elles ont ensuite rejoint le roi à Saint-Denis où était prévue une rencontre avec des jeunes de la ville sur le thème du sport ainsi qu'une visite de la cathédrale, chef-d'œuvre de l’art gothique et dernière demeure des rois de France, fraîchement rénovée.