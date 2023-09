VIDÉO - Standing ovation pour Charles III au Sénat : revivez le discours historique du roi

À la tribune, Charles III a alterné la langue de Molière et celle de Shakespeare pour évoquer des combats qui lui sont chers. Il a notamment plaidé pour une nouvelle "entente pour la durabilité" avec Paris, afin de répondre "plus efficacement à l’urgence mondiale en matière de climat et de biodiversité".

Une prise de position plus politique qu’on pourrait le penser puisqu’elle intervient au moment où le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, est critiqué pour son recul sur plusieurs mesures phare de la politique climatique du Royaume-Uni. Mercredi, il a notamment annoncé le report de cinq ans, à 2035, de l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves.