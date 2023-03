Charles III en France : "Pas sûr que ce soit le bon timing pour qu'un monarque étranger vienne en France"

Le roi Charles et Emmanuel Macron dîneront-ils lundi soir au château de Versailles ? Selon nos informations et celles de la presse britannique, ce repas pourrait finalement avoir lieu à l'Élysée pour des raisons de sécurité. En pleine colère sociale, alors que les opposants à la réforme des retraites manifestent quotidiennement depuis le recours à l'article 49.3, les autorités craignent d'éventuels débordements.

"Je ne suis pas sûr que ce soit le bon timing pour un monarque étranger de venir en France", relève un habitant de la ville royale rencontré par les équipes du 13H de TF1. "Le fait qu'un roi, avec le président, vienne dans le symbole du faste de l'ancienne monarchie française, ça risque de créer beaucoup de polémiques", abonde un autre.

Les touristes britanniques, eux, se montrent beaucoup moins inquiets. "On se sent en sécurité, même plus que d'habitude", note l'une d'entre eux. "On voit des policiers partout, ça a l'air très sûr."