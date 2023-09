VIDÉO – Charles III et Emmanuel Macron ravivent la flamme du Soldat inconnu

Le chœur de l’armée française a ensuite entonné les hymnes, "God Save The King" et "La Marseillaise", tandis que les avions de la Patrouille de France survolaient les lieux. Après avoir salué les personnalités militaires et politiques, Charles III et Emmanuel Macron vont prendre place à bord d’une DS 7 qui redescendra les Champs-Elysées, direction le palais présidentiel.