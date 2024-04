Chute des ailes du Moulin Rouge : cinq choses à savoir sur le célèbre monument

Synonyme des folles nuits parisiennes avec le Lido et ses danseuses de cancan, le Moulin Rouge attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs venus du monde entier. Mais saviez-vous que ce cabaret était le premier bâtiment électrifié de Paris ? Ou qu'il détenait plusieurs records du monde ? Voici cinq choses à découvrir.

Le Moulin Rouge a perdu ses ailes. Une partie de la structure métallique du célèbre cabaret du quartier de Pigalle (18ème arrondissement de Paris) est tombée au sol dans la nuit de mercredi à jeudi, emportant les lettres M, O et U de l'enseigne. S'il s'agit d'une première pour le cabaret parisien depuis sa création, l'histoire de ce monument emblématique ne manque pas de rebondissements et d'informations insolites. Voici cinq choses que vous ne savez peut-être pas sur le Moulin Rouge.

Un choix architectural en référence au passé de Montmartre

Symbole de la vie nocturne parisienne, le Moulin Rouge a été créé par Joseph Oller et Charles Zidler pendant la Belle Époque. Mais attention, si ce music-hall ouvre officiellement ses portes le 6 octobre 1889, son architecture a été imaginée par Adolphe Willette pour se fondre dans le passé de la butte Montmartre, qui a accueilli treize moulins construits à partir du XVIe siècle.

Seuls deux de ces moulins, notamment utilisés pour broyer le blé, existent toujours. Il sont réunis sous le nom de moulin de la Galette. La couleur rouge n'a pas non plus été choisie au hasard : elle symbolise la fête et permet au bâtiment d'être visible de loin.

Le premier bâtiment électrifié de Paris

En 1889, le Moulin Rouge ouvre ses portes après une période sombre pour Paris (le siège par les armées prussiennes en 1870). C'est dans ce contexte que la capitale a besoin de "lumière". Le Moulin Rouge, incarnant la modernité, se démarque par sa façade entièrement électrifiée. Le spectacle-concert se déroulant à partir de 22 heures, il faut imaginer une infrastructure éclairée et éclairante, telle un phare, pour accueillir les spectateurs.

Autre symbole de modernité : le Moulin Rouge offre aux femmes une opportunité de s’affranchir de leur partenaire masculin, en improvisant par exemple leurs propres mouvements.

Un spectacle qui a évolué au fil des années

Le cabaret a proposé des performances très différentes selon la période. À peine ouvert, le Moulin Rouge a d'abord proposé des représentations se rapprochant du cirque. On peut noter le numéro du Pétomane (Joseph Pujol), qui émettait des flatulences dans différentes tonalités, attirant des centaines de spectateurs chaque soir.

Vient ensuite le réputé French Cancan. Chaque soir, plusieurs jeunes femmes, les "chahuteuses", lançaient leurs jambes en l'air sur des rythmes endiablés. Le Moulin Rouge étant contraint de se réinventer, les bals sont progressivement devenus les revues que nous connaissons aujourd'hui.

Un incendie grave en 1915

Le seul accident grave intervenu dans le temple mondial du cancan est un incendie dû à des travaux en 1915. Il avait détruit la salle de spectacle, épargnant la façade du Moulin Rouge et une partie de la scène. Un événement contraignant le cabaret à fermer pendant neuf ans, les travaux de rénovation ne commençant qu’après la Première Guerre mondiale, en 1921.

Plusieurs records du monde dans ce lieu

Plus insolite encore, le Moulin Rouge est le lieu de plusieurs records du monde homologués par le Guinness World Records. Depuis 2014, les danseuses du Moulin Rouge sont détentrices du record du plus grand nombre de ronds de jambe de French cancan (29) réalisés simultanément en trente secondes par une troupe.

Depuis cette même date, le Moulin Rouge détient également, le record mondial du plus grand nombre de positionnements de la jambe autour de la tête, l'une des figures les plus acrobatiques du French Cancan.