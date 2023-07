Streaming, intelligence artificielle, castings… Les raisons d’une grève historique à Hollywood

C’était un scénario écrit d’avance. Conséquence d’un dialogue de sourd avec les représentants des studios sur le contrat que les lie, le syndicat SAG-AFTRA, qui réunit plus de 160.000 professionnels du spectacle à Hollywood, a lancé une grève historique, mercredi 13 juillet dans la soirée. "Si nous ne nous levons pas tous maintenant, nous serons tous en danger", a lancé Fran Drescher, la présidente du syndicat, célèbre pour son rôle dans la série Une nounou d’enfer, dans un discours passionné.

"On ne peut pas changer le business model autant qu’il a été modifié et ne pas s’attendre à ce que le contrat change aussi", a-t-elle martelé. "Je ne peux pas croire que les studios plaident la pauvreté, qu’ils disent perdent de l’argent à gauche et à droite, quand dans le même teps donnent des centaines de millions à leurs PDG. C’est dégoûtant. Honte à eux."