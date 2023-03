Un film sur les Air Jordan sans Michael ? Ben Affleck a osé !

C’était peut-être le projet le plus casse-gueule de sa carrière. Pour son retour derrière la caméra après la comédie romantique The Tender Bar, Ben Affleck a choisi de raconter l’histoire de la naissance des Air Jordan, les baskets fabriquées sur mesure par Nike pour un certain Michael Jordan. Présenté ce week-end au festival South By Southwest, le film s'intitule sobrement Air. Et il marque les retrouvailles à l’écran entre l’acteur-réalisateur et son grand copain Matt Damon, deux ans après Le Dernier Duel de Ridley Scott.

Nous sommes en 1984 et le chiffre d’affaires de Nike est au plus mal. Phil Knight, le patron emblématique de la marque incarné par Ben Affleck himself, demande à Sonny Vaccaro, son directeur marketing joué par Matt Damon, de trouver l’idée géniale pour relancer les affaires. Improbable coup de poker : ce dernier va proposer de miser sur un "rookie" encore sans club, un certain Michael Jordan, et de lui fabriquer une paire de tennis dont les ventes épouseront son ascension. On connaît la suite.