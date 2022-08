VIDÉO - Aux côtés de Dany Boon sur le tournage de son dernier film, "La vie pour de vrai"

Ce jour-là, alors que le 13H de TF1 a rendez-vous avec Dany Boon, ce dernier attend ses comédiens. Car le réalisateur, auteur, et acteur dirige son neuvième film : l'histoire d'un homme qui a vécu toute sa vie au Mexique dans un club de vacances et qui décide, à 50 ans, de goûter à la vie parisienne. "J'ai discuté avec des gens qui travaillaient au Club Med et qui, une fois sortis de là, étaient complètement décalés", nous a-t-il confié. Et d'ajouter, à propos de ce type de personnages atypiques, qu'il affectionne particulièrement, qu'ils ont "une manière de voir la vie un peu de côté et de faire rire avec ça".

Et pour accentuer ce côté décalé, Dany Boon a opté pour un nouveau look capillaire qui lui vaut un nouveau surnom : "La bonnette de micro, comme m'appelle Kad [Merad]", s'amuse le réalisateur.