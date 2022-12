"Avatar 2" devient le plus gros succès de l’année 2022 en France : "On a basculé dans le phénomène"

D’un point de vue technologique, le premier Avatar avait ressuscité la 3D. Depuis, d’autres s’y sont essayés avec moins de réussite et on en voit beaucoup moins à l’écran. Est-ce que James Cameron serait plus malin ?

Disons qu’il en fait une utilisation à part, avec une cohérence parfaite entre l’histoire et la technologie. Mais chez Disney, nous avons sorti d’autres films en 3D récemment comme Doctor Strange 2 et l’ensemble des Marvel. Ce qui est certain, c’est qu’Avatar est une nouvelle fois révélateur de tendances. En 2009, la sortie du premier film avait fait basculer les salles de cinéma vers le digital puisqu’il fallait s’équiper de projecteurs numériques pour le diffuser. Le succès du deuxième volet montre que le cinéma est un marché d’offre et qu’il y a une vraie appétence pour le grand écran. On a perdu des spectateurs avec la pandémie, c’est vrai. Mais avec Avatar, on voit que les gens sont prêts à payer le prix pour vivre une grande expérience dans les meilleures conditions. Il y a aussi une évolution dans les usages puisqu’on voit qu’ils réservent en ligne et qu’ils choisissent leur place dans la salle.

Sur le fond, c’est une superproduction qui repose sur des valeurs très fortes. Est-ce l’une des clés de son succès ?

C’est vrai qu’il y a une dimension familiale encore plus forte que sur le premier film puisque les personnages de Jake et Neytiri sont devenus parents. Et on s’aperçoit ces derniers jours qu’aller voir Avatar : la voie de l’eau est devenu une sortie familiale. Plusieurs générations se retrouvent et c’est une vraie réussite. Il y a aussi des valeurs écologiques importantes, déjà présentes dans le premier, et qui vont encore plus loin cette fois. Le film développe un vrai discours sur la protection des océans par exemple, mais sans que ce soit forcé.