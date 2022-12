"Avatar 2" : Kate Winslet a-t-elle vraiment battu le record de tournage en apnée ?

Une explication plus basique nous est apportée dans un making-of qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. On y voit bel et bien Kate Winslet célébrer son record sur le tournage. Sauf qu’il s’agit d’un "simple" entraînement, immortalisé par une caméra sur le tournage. "Suis-je morte ? Suis-je vivante ?", demande la comédienne en retirant la tête de l’eau après… 7 minutes et 15 secondes lui annonce un membre de l’équipe à ses côtés.